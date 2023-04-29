Трубу с водой прорвало на улице Димитрова в Петербурге

Проезжая часть возле дома №11 на улице Димитрова в Петербурге оказалась полностью затопленной из-за прорыва трубы. Специалисты приступили к ликвидации последствий ЧП.
Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», заявка поступила вечером 28 апреля. По последней информации, утечку удалось локализовать.
«28 апреля в 21:35 на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступила заявка на скопление воды на проезжей части у дома №11 на ул. Димитрова», — говорится в сообщении.
Бригады Водоканала обследуют сети и отвод воды на месте происшествия. Информация о пострадавших не поступала.
Случаи прорыва труб в разных районах Петербурга фиксируются с начала года. Жители призывают губернатора Александра Беглова обратить внимание на участившие коммунальные аварии. Но команда градоначальника игнорирует жалобы.