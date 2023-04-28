Массовое ДТП затруднило движение по Ленинградскому проспекту в Москве

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло поздно вечером 28 апреля на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Машины столкнулись в районе дома №33. Информация о пострадавших пока не поступала, количество участников аварии тоже не уточняется.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Для движения транспорта временно закрыт съезд на внутреннюю сторону ТТК, в связи с чем водителей просят искать пути объезда.