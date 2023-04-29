Праздничный парад в День Победы отменен в Орловской области

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы отменили в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на официальной странице во «ВКонтакте».
Решение принято из соображения безопасности, уточнил губернатор. Так, в регионе не будут проводиться парад, вечерние концерты и салюты. Однако шествие «Бессмертный полк» пройдет в интерактивном формате.
Ранее об отмене проведения парадов на 9 Мая объявили и другие регионы. Ввиду устраиваемых провокаций со стороны Украины, требование соблюдения необходимых мер безопасности внесло коррективы в расписание и график традиционных мероприятий.