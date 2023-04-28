Труп пожилой женщины нашли в водостоке после ливня в Ростове-на-Дону

Ростовские СМИ ранее писали, что в городе во время сильного ливня женщина не заметила на дороге водосток и провалилась в него. В местном управлении ГО и ЧС также информировали, что в пятницу от жителей приняли 15 обращений – люди жаловались на частичное подтопление территорий.