Труп пожилой женщины нашли в водостоке после ливня в Ростове-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону 1942 года рождения утонула во время сильного дождя. Ее тело обнаружили в водостоке, сообщили в региональном СКР.
По данным ведомства, тело пожилой женщины обнаружили 28 апреля на улице Тульской. Специалисты организовали доследственную проверку по факту трагедии.
Ростовские СМИ ранее писали, что в городе во время сильного ливня женщина не заметила на дороге водосток и провалилась в него. В местном управлении ГО и ЧС также информировали, что в пятницу от жителей приняли 15 обращений – люди жаловались на частичное подтопление территорий.
К откачке воды в Ростове-на-Дону привлекли поисково-спасательные группы и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Движение по улице Малиновского также было перекрыто ввиду недопущения ДТП.