Посол Боцан-Харченко назвал нарушение прав человека нормой для Киева

Регулярное нарушение прав человека стало нормой для Правительства Украины. Такое заявление сделал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
По его словам, украинские власти пытаются избавиться от независимой прессы. Этим Киев наглядно демонстрирует «европейские ценности». Как отметил Боцан-Харченко, подобной политики Украина придерживается в том числе в отношении Сербии, передает ТАСС.
«К сожалению, нормой для нынешних властей Украины стало системное нарушение прав человека, подавление инакомыслия, оголтелая государственная пропаганда, де-факто ликвидация независимой прессы и оппозиционных политических партий», — заявил посол.
Боцан-Харченко добавил, что украинские власти пытаются навязывать цензуру в СМИ, следуя указаниям Соединенных Штатов. Он назвал закономерным явлением то, что действия Киева вызвали возмущение у редакций сербских изданий.