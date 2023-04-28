Юшков: за желанием Украины поднять тариф на транзит нефти в Европу стоят США

Ведь именно Венгрия время от времени блокирует новые антироссийские санкции и открыто заявляет, что не пустит Украину в Евросоюз. Отношения между двумя странами очень натянуты из-за притеснений живущих в Закарпатье этнических венгров, с чем не могут смириться в Будапеште. В итоге Киев может отомстить Венгрии, вынудив ее отказаться от российской трубопроводной нефти, считает Юшков.