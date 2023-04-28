Юшков: за желанием Украины поднять тариф на транзит нефти в Европу стоят США

Европейские покупатели российской трубопроводной нефти рискуют остаться без данного ресурса из-за желания Киева поднять тариф на транзитную прокачку. При этом и сама Украина, действующая по указке США, может лишиться доходов за транзит черного золота из РФ в Европу.
Об этом в разговоре с НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сообщение о том, что украинская компания-оператор «Укртранснафта» собирается поднять тарифы на прокачку российской нефти по своему участку нефтепровода «Дружба».
В частности, планируется с 1 июня увеличить стоимость прокачки нефти на 25% – с 13,5 евро за тонну до 17 евро, а затем, с 1 августа, поднять тариф еще на 23,5% – до 21 евро за тонну нефти.
По мнению Игоря Юшкова, за этим желанием украинской стороны стоит стремление Соединенных Штатов лишить Россию возможности поставлять покупателям нефть по трубопроводу, чтобы все поставки черного золота осуществлялись морским путем и соответственно попадали под установленный Западом потолок цен.
«Это постепенное давление на Россию. США подталкивают Украину к повышению стоимости тарифов, чтобы страны перестали покупать российскую нефть по трубе. В таком случае Россия будет вынуждена перекинуть эти объемы на экспорт морским транспортом, уходить в Азию, тогда эта нефть будет попадать под потолок цен. США пытаются всю российскую нефть загнать под санкции, потому что на трубопроводные поставки потолок цен не применяется. Им выгодно через Украину вытолкнуть всю российскую нефть на морской транспорт», – объяснил Юшков.
Если украинский оператор участка нефтепровода «Дружба» осуществит задуманное повышение тарифов за транспортировку, Венгрии, Чехии, Словакии и Сербии придется решать, готовы ли они к такому подорожанию нефти. Ведь это бремя падает на покупателей.
И если европейцы решат, что им не по карману платить так дорого, Москва лишится доходов от экспорта нефти – сотен миллионов долларов, которые государство получает от поставщиков нефти в виде экспортной пошлины. Но и Киев останется без доходов за транзит.
«Сейчас остались поставки в Европу только по трубопроводному транспорту, с декабря запрещено поставлять российскую нефть в Европу морским транспортом. Труба снабжает Венгрию, Чехию, Словакию и транзитом через Венгрию нефть идет в Хорватию, там разворачивается и идет в Сербию. В основном страдает венгерская компания MOL, потому что она владеет НПЗ в Чехии и Словакии еще», – сообщил эксперт-энергетик.
Кроме того, по его словам, Киев может еще руководствоваться желанием надавить на Венгрию, которая создает Украине проблемы в международном поле.
Ведь именно Венгрия время от времени блокирует новые антироссийские санкции и открыто заявляет, что не пустит Украину в Евросоюз. Отношения между двумя странами очень натянуты из-за притеснений живущих в Закарпатье этнических венгров, с чем не могут смириться в Будапеште. В итоге Киев может отомстить Венгрии, вынудив ее отказаться от российской трубопроводной нефти, считает Юшков.