«Старая американская игра». Батурин объяснил, чего добивается новый посол США в РФ Трейси

Новый американский посол в России Линн Трейси продолжает продвигать идею Вашингтона, которая нацелена на то, чтобы противопоставить жителей России государству и спровоцировать в РФ внутренний бунт.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Денис Батурин, комментируя заявление посла США в РФ о том, что Соединенные Штаты не считают россиян врагами.
«Какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России», – заявила ранее Линн Трейси в интервью газете «Коммерсант».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова американского посла отметила, что заявления Трейси не вяжутся с официальной политикой США.
«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
При этом Денис Батурин считает, что американцы уже давно поставили перед собой задачу разобщить российское общество. И новый посол США в РФ, судя по ее заявлениям, намерена этого добиваться.
«Посол Линн Трейси продолжает играть в старую американскую игру, смысл которой – разобщить российское общество. Показать: дескать, мы, Соединенные Штаты, совсем не против россиян, а против режима, который вы, россияне, как минимум не должны любить, а как максимум должны его свергнуть», – объяснил политолог.
Именно с этой целью Соединенные Штаты спонсировали в России разнообразные НКО, грантовые программы и тому подобное. Но заявляя о том, что они «не против россиян», американские власти, как правильно заметила Мария Захарова, делают все, чтобы россиян убивали. И их убивают по американской наводке и из американского оружия, подчеркнул политолог.
«По логике США, мы должны принять то, что власть у нас "неправильная", тогда нас перестанут убивать из американского оружия. Все это – надежда американцев на некий внутренний бунт. Потому что другим способом они с нами ничего не могут сделать – ни сейчас, ни в дальнейшей перспективе», – добавил Батурин.
Но для жителей России ответ на такие заявления, по мнению эксперта, очевиден. Ведь если Америка действует против России, то она действует и против россиян.