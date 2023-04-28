«Старая американская игра». Батурин объяснил, чего добивается новый посол США в РФ Трейси

Именно с этой целью Соединенные Штаты спонсировали в России разнообразные НКО, грантовые программы и тому подобное. Но заявляя о том, что они «не против россиян», американские власти, как правильно заметила Мария Захарова, делают все, чтобы россиян убивали. И их убивают по американской наводке и из американского оружия, подчеркнул политолог.