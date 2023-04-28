Авария с участием двух легковушек унесла жизни трех человек под Новосибирском

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в пятницу в Новосибирской области. В результате ДТП погибли три человека, об этом говорится на сайте «МВД Медиа».
Авария произошла на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе области. Предварительно установлено, что автомобиль Skoda двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. Машина столкнулась с легковушкой ВАЗ-2112.
«По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП три человека погибли, а также четверо пострадали, среди пострадавших ребенок 2022 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Что стало причиной столкновения, неизвестно. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о тяжести их травм уточняется. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.