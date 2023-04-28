Противники пенсионной реформы устроили митинг в преддверии крупного протеста во Франции

В пятницу по всей Франции состоялись митинги и забастовки в рамках подготовки к масштабной общенациональной акции, запланированной на 1 мая. Участники протестов выступают против повышения пенсионного возраста.
В столичном Париже сотни митингующих пришли к зданию министерства труда республики. Демонстранты объявили о несогласии с пенсионной реформой, параллельно выразив возмущение на фоне замалчивания случаев гибели работников на производстве.
«Вместо того чтобы бороться с несчастными случаями и смертями на рабочих местах, власти и предприниматели пытаются навязать нам несправедливую реформу», — цитирует телеканал BFM главу Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине.
На забастовку также вышли работники транспортной отрасли. К масштабным протестам примкнули и профсоюзы энергетиков – сотрудники обесточили «полтора десятка зданий, принадлежащих мэриям», заявили в Twitter-аккаунте CGT.