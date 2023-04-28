Мужчина напал с ножом на трех человек в Тульской области

Нападение на трех человек произошло в Тульской области. Пострадавшие получили ножевые ранения, информацию об этом передает Управление МВД России по региону.
По данным ведомства, нападавшим является ранее судимый местный житель 1976 года рождения. В результате конфликта он напал с ножом на трех мужчин 1980, 2001 и 1994 годов рождения. Один из них был доставлен в больницу.
«По полученным приметам сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1976 года рождения. Его доставили в дежурную часть отдела МВД», — сообщили в УМВД.
Что стало причиной конфликта между мужчинами, неизвестно. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.