Евросоюз разработал механизм санкций в отношении представителей молдавской оппозиции

Европейский союз придумал схему принятия рестрикций против любых представителей молдавской оппозиции. В заявлении Совета ЕС уточняется, что речь идет о людях, которые посягнут на суверенитет республики.
На данный момент этот план существует в виде пустого черного списка, в котором нет названий фирм и имен. Заполнение данного реестра планируется в будущем. Попавшим в него будет запрещен въезд в Европу, активы указанных лиц будут заморожены.
Как говорится в заявлении Совета ЕС, общим собранием был одобрен механизм ограничительных мер, позволяющих Европе возможность вводить санкции против лиц, ответственных за действия, «подрывающих и угрожающих суверенитету Молдавии, демократии, праву, стабильности и безопасности государства».