С Новым Годом!

Серия взрывов произошла в Донецке из-за срабатывания системы ПВО

Происшествия
Серия взрывов произошла в Донецке из-за срабатывания системы ПВО

Сразу несколько взрывов прогремело в небе над столицей Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил агентству источник в силовых структурах, всего в городе произошло от четырех до пяти взрывов. Они являются следствием работы системы противовоздушной обороны. Взрывы произошли в нескольких районах Донецка.

«Это отработала система ПВО над Ворошиловским, Буденновским, Калининским и Пролетарским районами», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших среди мирных жителей не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

#взрыв #взрывы #донецк #днр #пво #система пво