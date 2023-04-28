Серия взрывов произошла в Донецке из-за срабатывания системы ПВО

Сразу несколько взрывов прогремело в небе над столицей Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.
Как сообщил агентству источник в силовых структурах, всего в городе произошло от четырех до пяти взрывов. Они являются следствием работы системы противовоздушной обороны. Взрывы произошли в нескольких районах Донецка.
«Это отработала система ПВО над Ворошиловским, Буденновским, Калининским и Пролетарским районами», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших и погибших среди мирных жителей не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.