Очевидцы сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины

Взрыв прогремел на одной из улиц города Николаев, расположенного на юге Украины. Об этом вечером 28 апреля сообщает издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.
Журналисты опубликовали несколько кадров, на которых запечатлены машины скорой помощи и автомобили полиции, стоящие возле предполагаемого места взрыва. Согласно неподтвержденной информации, в результате происшествия пострадала одна из местных жительниц.
Другие подробности произошедшего не уточняются. Городские власти пока никак не комментировали ситуацию.