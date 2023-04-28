Руководитель Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый ответил на вопросы журналистов после возвращения в Банги

Ранее лидер российской гуманитарной миссии в Центральноафриканской Республике получил ранения в результате теракта. Он получил посылку от неизвестных лиц, которая содержала взрывчатое устройство. На данный момент здоровью дипломата ничего не угрожает, и он уже приступил к работе.