Руководитель Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый ответил на вопросы журналистов после возвращения в Банги

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги после реабилитации и встретился с журналистами на пресс-конференции.
Ранее лидер российской гуманитарной миссии в Центральноафриканской Республике получил ранения в результате теракта. Он получил посылку от неизвестных лиц, которая содержала взрывчатое устройство. На данный момент здоровью дипломата ничего не угрожает, и он уже приступил к работе.
Глава Русского дома отметил, что правоохранительные органы продолжают расследование инцидента и ведут поиск преступников. Кроме того, сам Дмитрий Сытый решительно настроен продолжить деятельность в качестве руководителя учреждения, передает Федеральное агентство новостей.
«Им не удалось напугать меня», — подчеркнул дипломат.
Подобная решимость главы гуманитарной миссии и его возвращение в ЦАР показывает, что попытка недоброжелателей разрушить отношения Москвы и Банги обернулась провалом. РФ и Центральноафриканская Республика вопреки всему взяли курс на укрепление двустороннего сотрудничества.