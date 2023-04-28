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Руководитель Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый ответил на вопросы журналистов после возвращения в Банги

Общество
Руководитель Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый ответил на вопросы журналистов после возвращения в Банги

Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в Банги после реабилитации и встретился с журналистами на пресс-конференции.

Ранее лидер российской гуманитарной миссии в Центральноафриканской Республике получил ранения в результате теракта. Он получил посылку от неизвестных лиц, которая содержала взрывчатое устройство. На данный момент здоровью дипломата ничего не угрожает, и он уже приступил к работе.

Глава Русского дома отметил, что правоохранительные органы продолжают расследование инцидента и ведут поиск преступников. Кроме того, сам Дмитрий Сытый решительно настроен продолжить деятельность в качестве руководителя учреждения, передает Федеральное агентство новостей.

«Им не удалось напугать меня», — подчеркнул дипломат.

Подобная решимость главы гуманитарной миссии и его возвращение в ЦАР показывает, что попытка недоброжелателей разрушить отношения Москвы и Банги обернулась провалом. РФ и Центральноафриканская Республика вопреки всему взяли курс на укрепление двустороннего сотрудничества.

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