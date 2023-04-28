Раздражение французского общества пенсионной реформой президента Эммануэля Макрона вылилось в нежелание оказывать помощь киевскому режиму и вооружать ВСУ. Об этом свидетельствует репортаж RRN.
Журналисты спросили у случайных прохожих во французских городах, должна ли Франция помогать Украине дальше. Опрошенные считают, что миллионы евро, потраченные на военную помощь Киеву, должны были быть направлены на поддержание граждан Франции.
«Это их война, это они должны разбираться. Не наше дело отправлять танки и все такое. Зачем им помогать? Когда мы просим о помощи, нам никто не помогает», – говорит один из интервьюируемых.
«Французы оказываются, прошу прощения за это слово, в положении идиотов, которым больше нечего есть даже не в конце месяца, а в начале. И у них есть парень [президент], который говорит: «У меня нет денег для вас, но есть деньги, чтобы поставлять оружие и тактические средства для Украины». Это совершенно возмутительно», – возмущается житель Парижа.
Одна из героинь репортажа отвечает, что это не французская война – девушка не видит «никакой связи» между Францией и российско-украинским конфликтом и призывает Макрона «для начала накормить свой народ».
Другой француз утверждает, что во Франции «всегда неправильно расставляли приоритеты», а социальная помощь в стране «предоставляется как попало» в то время, когда много денег тратится «впустую».
«Конечно, безусловно, это происходит из-за Украины», – отмечает он.
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