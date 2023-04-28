МИД Турции сообщил о желании Украины расширить список товаров в рамках зерновой сделки

Украина предложила расширить список товаров, которые можно экспортировать в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Руководитель ведомства отметил, что по зерновой сделке поступает много разных предложений. В качестве примера он привел Киев, который предлагает расширить список товаров. Чавушоглу добавил, что этот вопрос обсуждается.
«Есть предложения в этой связи, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу по этому поводу», – сказал министр.
Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от ООН дорожную карту по зерновой сделке.