В МОК прокомментировали заявление комиссии спортсменов ОКР по допуску россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявление комиссии спортсменов ОКР по допуску российских спортсменов к турнирам.
МОК не станет менять критерии допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям из-за заявления комиссии спортсменов ОКР. Об этом журналистам «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе комитета.
«На данный момент нам больше нечего добавить», — отметили в МОК.
Ранее международным федерациям рекомендовали допускать к участию в турнирах россиян и белорусов, которые не выступали в поддержку СВО на Украине и не представляют клубы силовых структур. В комиссии спортсменов ОКР осудили это решение.