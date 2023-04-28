Дончанин поддержал ВС РФ, высадив 1,5 тысячи тюльпанов буквой Z

Пчеловод Иван Мыгаль из Миллеровского района Ростовской области высадил у себя на участке необычную цветочную композицию – 1,5 тысячи красных тюльпанов буквой Z.
Когда тюльпаны отцветут, буква Z все равно останется, но поменяется на другой цвет российского флага – сине-фиолетовый. Для этого Мыгаль высадил между тюльпанов фацелию.
«А зимой символ станет белым. Как выделить его на снегу, Иван Иванович уже придумал», – пишет районное издание «Наш край».
Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что летчики, пролетая над поселком, где живет Мыгаль, обязательно увидят его старания – это будет для них «приветом и поддержкой».
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