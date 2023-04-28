Красноярский «Сокол» может пополнить состав участников КХЛ

Хоккейный клуб «Сокол» из Красноярска может быть заявлен в КХЛ в сезоне-2023/24.
Руководство КХЛ в мае может включить красноярский «Сокол» в число участников турнира на следующий сезон. Об этом информирует «Спорт-Экспресс». По данным источника, «Соколу» необходимо подготовить заявку, которая будет соответствовать требования регламента.
В апреле стало известно, что в следующем сезоне КХЛ выступит тольяттинская «Лада», являющаяся двукратным чемпионом России по хоккею. Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА.