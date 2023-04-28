Медиахолдинг «Суть» стал информационным партнером Медиагруппы «Патриот»

Медиахолдинг «Суть» был создан 24 года назад. Он включает в себя не только печатное издание, но и информационный сайт, различные паблики и радиочастоты, которые отражают весь спектр информационно-рекламного сотрудничества. Как отметил главный редактор издания Сергей Губанов, «Суть» давно олицетворяет в Саратовской области стабильность, надежность и уверенность в завтрашнем дне. В свою очередь, надежду на плодотворное сотрудничество выразил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.