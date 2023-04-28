Путин указал на важность создания условий для восстановления и роста новых регионов

Лидер РФ подчеркнул, что люди из вышеуказанных регионов должны чувствовать свою принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству страны. Кроме того, для них в полном объеме обязана заработать вся система трудовых и социальных гарантий, включая право на качественное медицинское обслуживание.