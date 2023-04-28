Жесткий ответ Полянского в адрес США восхитил пользователей Twitter

Постпред США до этого назвала российское председательство в Совбезе ООН воплощением «иронии и лицемерия». В ответ на это Полянский сказал, что настоящим лицемерием являются попытки Соединенных Штатов навязать остальному миру свой мировой порядок, однако те дни уже прошли.