Жесткий ответ Полянского в адрес США восхитил пользователей Twitter

Жесткий ответ заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского в адрес американского дипломата Линды Томас-Гринфилд восхитил пользователей соцсети Twitter.
Постпред США до этого назвала российское председательство в Совбезе ООН воплощением «иронии и лицемерия». В ответ на это Полянский сказал, что настоящим лицемерием являются попытки Соединенных Штатов навязать остальному миру свой мировой порядок, однако те дни уже прошли.
Пользователи Сети поддержали Россию в этом споре и указали США на их угасающую позицию.
«Хорошо подобранные слова», — отметил один из юзеров под ником Lyn.
Комментатор Ahmad Murtala напомнил, что Вашингтон организовал государственный переворот на Украине в 2014 году. Именно эти американцы были причастны и к Арабской весне.
«Свет США меркнет. Смело сказано», — заключил пользователь Mas Shoim.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что западному меньшинству никто не давал права говорить от лица всего человечества.