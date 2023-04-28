Экс-министр Улюкаев замечен в рюмочной в Москве: он читал свои стихи

Бывший министр экономразвития РФ Алексей Улюкаев прочитал свои стихи в «Дежурной рюмочной» на Арбате – об этом сообщил журналист Кирилл Шулика.
В мае прошлого года Улюкаев досрочно освободился из колонии в Тверской области – он отбывал наказание пять с половиной лет. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о коррупции: находясь в должности министра, Улюкаев получил взятку в два миллиона долларов.
«Я бы не поверил, но Алексей Улюкаев теперь действительно читает свои стихи в рюмочной на Арбате», – написал Шулика в Telegram.
В своих стихах Улюкаев пишет, что «народ морочат и дурачат», а он сам в этом «преуспел», но возраст «очистил его разум», а тюрьма поспособствовала сближению с народом, которому он стал «роднее». Он также писал, что в тюрьме «нет лицемерья»: там бывший чиновник «не бьет нечисти поклоны».
В марте Улюкаев дал первое интервью после заключения и признался, что почувствовал «удивительный кайф от жизни среди людей» – раньше он был «отстраненным от жизни большим начальником и зэком», а теперь «человек среди людей». Подробнее – в нашей статье.