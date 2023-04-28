Экс-министр Улюкаев замечен в рюмочной в Москве: он читал свои стихи

В своих стихах Улюкаев пишет, что «народ морочат и дурачат», а он сам в этом «преуспел», но возраст «очистил его разум», а тюрьма поспособствовала сближению с народом, которому он стал «роднее». Он также писал, что в тюрьме «нет лицемерья»: там бывший чиновник «не бьет нечисти поклоны».