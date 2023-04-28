Президент Чехии заявил о намерении передать Украине технологии производства вооружения

Прага предоставит Киеву технологии для производства оружия и впоследствии может локализовать на Украине изготовление некоторых видов вооружений. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
Чешский лидер прибыл в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Западные СМИ отмечают, что визит политиков планировался давно, но его сроки не анонсировались по соображениям секретности.
«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — сказал Павел.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса поставили на Украину 1550 бронемашин и 230 танков, что стравляет 98% от всей обещанной Киеву техники.