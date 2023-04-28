Президент Чехии заявил о намерении передать Украине технологии производства вооружения

Чешский лидер прибыл в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Западные СМИ отмечают, что визит политиков планировался давно, но его сроки не анонсировались по соображениям секретности.