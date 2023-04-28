Британская компания MBDA передаст Варшаве партию ракет и пусковых установок на 1,9 миллиарда фунтов

Британская корпорация MBDA поставит в Польшу зенитные ракеты CAMM и пусковые установки Launcher. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Общая сумма закупки вооружения Варшаве обойдется в 1,9 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, по соответствующему контракту будет выпущено 22 батареи ПВО.
Это станет крупнейшей европейской программой НАТО по приобретению комплексов противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит отметить, что ракеты CAMM могут уничтожать цели противника на удаленности до 25 километров.