Владимир Путин: Россия не будет следовать правилам, составленным «под одеялом»

Россия не намерена придерживаться правил, которые были написаны «под одеялом». Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге он обратил внимание на уничтожение правовой базы и каналов для ведения диалога со стороны бывших российских партнеров. Несмотря на это, интенсивность международных контактов усиливается.
«Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом что-то с этим делают», — с иронией отметил Путин во время выступления.
На мероприятии глава РФ высказался и о тех, кто хотел навлечь на страну проблемы. По словам Путина, вместо этого оппоненты создали их сами себе.