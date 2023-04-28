Польский генерал отверг причастность России к найденному в Польше «таинственному снаряду»

Боеприпас, найденный на территории Польши, вряд ли имеет российское происхождение и скорее всего был выпущен польскими военными. Об этом заявил генерал вооруженных сил Польши Роман Полько, сообщает издание Fakt.
По его словам, национальные системы противовоздушной обороны регулярно проходят проверку, так как несут дежурство на восточном фланге НАТО, и поэтому не могли пропустить пуск ракеты с российского самолета.
Генерал Полько предположил, что «таинственный снаряд» мог оказаться выпавшей с польского самолета бомбой, которая была передана Варшаве еще во времена Советского Союза.
Ранее сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками ВС Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в настоящее время ВСУ находятся в стратегическом тупике.