Матвиенко исключила выдвижение своей кандидатуры на пост президента

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Об этом сообщила сама политик.
Спикер верхней палаты парламента отметила, что планов баллотироваться на президентский пост у нее нет и никогда не было.
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытались изолировать Россию. Однако их пропаганда ни к чему не привела. По ее словам, Москве удалось найти надежных союзников, а также развивать имеющиеся отношения с другими государствами.