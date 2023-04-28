«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Евросоюз шантажирует страны Восточной Европы, пытаясь пресечь нарастающий в них «аграрный бунт». К такому выводу пришли журналисты издания Baltnews.
Брюссель, по их сведениям, готов предоставить финансовую помощь сельскохозяйственному сектору пяти восточноевропейских стран, которые оказались на грани экономического коллапса из-за притока дешевого зерна из Украины.
Однако они смогут получить данные средства только в том случае, если отменят введенные ранее запреты на импорт товаров. Эксперты считают, что сейчас правительства этих стран находятся перед сложным выбором – получить пару десятков миллионов евро или не допустить банкротство собственных фермеров.
Аналитики напомнили, что Европейский союз в знак солидарности с Киевом подписал с ним соглашение, разрешив беспошлинный и неограниченный экспорт аграрных товаров в страны альянса. Однако последствия этого решения стали неожиданными как для региональных рынков, так и самого Брюсселя. Вывозимые из Украины зерно, подсолнечник, мясо птицы, кукуруза и рапс «ушли» не дальше соседних стран, что привело к обрушению цен на местных рынках.
Недовольство фермеров дошло до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая направила письмо лидерам Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, в котором признала справедливость требований аграриев. Однако конкретных предложений по решению вопроса так и не предоставила.
«Сейчас мы готовимся представить второй пакет финансовой поддержки в размере 100 миллионов евро и 200% ставку софинансирования для пострадавших фермеров», — написала она.
Стоит отметить, что введение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию действительно противоречит условиям заключенного с Киевом соглашения, а также правилам ведения международной торговли.
Тем временем предстоящий летний сезон обещает большой урожай. Аграрии планируют выгодно реализовать свою продукцию, ограничив доступ к импорту с Украины. Прибалтика уже выразила готовность «проявить солидарность» и забрать часть дешевого украинского зерна себе, но вот беда — возможности Латвии, Литвы и Эстонии не бесконечны, а потому они не могут решить проблему его переизбытка в Польше, Венгрии и других странах.
«Речь в споре на самом деле идет уже не столько о деньгах, избытке сельхозпродукции и ценах на нее, сколько о том, чем еще и как долго готовы жертвовать европейцы ради Украины и ее "борьбы за свободу и демократию" всей Европы», — резюмировали журналисты.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Польша начала «сливать» Украину из-за зерновой конкуренции.