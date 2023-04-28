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«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Европа и США
«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Евросоюз шантажирует страны Восточной Европы, пытаясь пресечь нарастающий в них «аграрный бунт». К такому выводу пришли журналисты издания Baltnews.

Брюссель, по их сведениям, готов предоставить финансовую помощь сельскохозяйственному сектору пяти восточноевропейских стран, которые оказались на грани экономического коллапса из-за притока дешевого зерна из Украины.

Однако они смогут получить данные средства только в том случае, если отменят введенные ранее запреты на импорт товаров. Эксперты считают, что сейчас правительства этих стран находятся перед сложным выбором – получить пару десятков миллионов евро или не допустить банкротство собственных фермеров.

«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Аналитики напомнили, что Европейский союз в знак солидарности с Киевом подписал с ним соглашение, разрешив беспошлинный и неограниченный экспорт аграрных товаров в страны альянса. Однако последствия этого решения стали неожиданными как для региональных рынков, так и самого Брюсселя. Вывозимые из Украины зерно, подсолнечник, мясо птицы, кукуруза и рапс «ушли» не дальше соседних стран, что привело к обрушению цен на местных рынках.

Недовольство фермеров дошло до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая направила письмо лидерам Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, в котором признала справедливость требований аграриев. Однако конкретных предложений по решению вопроса так и не предоставила.

«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы
«Сейчас мы готовимся представить второй пакет финансовой поддержки в размере 100 миллионов евро и 200% ставку софинансирования для пострадавших фермеров», — написала она.

Стоит отметить, что введение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию действительно противоречит условиям заключенного с Киевом соглашения, а также правилам ведения международной торговли.

«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Тем временем предстоящий летний сезон обещает большой урожай. Аграрии планируют выгодно реализовать свою продукцию, ограничив доступ к импорту с Украины. Прибалтика уже выразила готовность «проявить солидарность» и забрать часть дешевого украинского зерна себе, но вот беда — возможности Латвии, Литвы и Эстонии не бесконечны, а потому они не могут решить проблему его переизбытка в Польше, Венгрии и других странах.

«Речь в споре на самом деле идет уже не столько о деньгах, избытке сельхозпродукции и ценах на нее, сколько о том, чем еще и как долго готовы жертвовать европейцы ради Украины и ее "борьбы за свободу и демократию" всей Европы», — резюмировали журналисты.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Польша начала «сливать» Украину из-за зерновой конкуренции.

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