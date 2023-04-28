«Аграрный бунт». Как ЕС подавил бастующих фермеров из Восточной Европы

Аналитики напомнили, что Европейский союз в знак солидарности с Киевом подписал с ним соглашение, разрешив беспошлинный и неограниченный экспорт аграрных товаров в страны альянса. Однако последствия этого решения стали неожиданными как для региональных рынков, так и самого Брюсселя. Вывозимые из Украины зерно, подсолнечник, мясо птицы, кукуруза и рапс «ушли» не дальше соседних стран, что привело к обрушению цен на местных рынках.