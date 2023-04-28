Путин назвал Россию государством-цивилизацией

Россия является государством-цивилизацией, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с Советом законодателей страны.
Глава государства отметил, что первые парламентарии горячо и искренно отстаивали интересы людей. Они считали своим долгом жить и трудиться ради государства, подчеркнул Владимир Путин.
«Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России — страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — передает слова российского лидера ТАСС.
Объединившись, граждане смогут справиться с любыми испытаниями. Вместе жители страны преодолеют все трудности и смогут двигаться вперед, заключил президент РФ.