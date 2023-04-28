Василий Уткин упрекнул в некомпетентности авторов закона о Fan ID

Блогер Василий Уткин подверг критике авторов закона о Fan ID, вступившего в силу в 2022 году.
Василий Уткин в очередной раз подверг критике внедрение системы Fan ID в российском футболе. В своем Telegram-канале блогер упрекнул авторов закона в непокомпетентности.
«На самом деле все, что нужно знать про Fan ID, — закон написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», — написал Уткин.
С этого года система Fan ID действует на всех матчах чемпионата России по футболу. Из-за ее внедрения фанаты большинства клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи турнира.