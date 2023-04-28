NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды поставил Запад на место во время двухдневного пребывания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где под его председательством проходило заседание Совета Безопасности. Об этом пишут эксперты китайского издания NetEase.
На пресс-конференции один и журналистов задал Лаврову вопрос на английском, однако дипломат, который в совершенстве знает язык, ответил труженику пера по-русски. Видимо, заметив недоумение на лице репортера, глава МИД РФ с иронией поинтересовался: «Вы удивлены, что я говорю по-русски?»
Однако настоящим «ударом» для США и их союзников стали слова Лаврова о том, что Россия готова использовать юани для уплаты своих членских взносов в ООН. По мнению министра, необходимо скорректировать некоторые международные обязательства Москвы перед теми объединениями, которые наносят ущерб интересам страны.
Как считают обозреватели, это стало ответом на недавнее решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В NetEase полагают, что оплата членского взноса в ООН в юанях — это хорошая идея, поскольку она серьезно подорвет доверие к американскому доллару.
«Членские взносы в ООН в юанях можно назвать стратегией одной стрелы и трех резных фигур. <...> Во-первых, это позволить подлить масла в огонь волны дедолларизации. В настоящее время страны по всему миру избавляются от доллара и используют местную валюту для расчетов, что пошатнуло основы американской гегемонии», — говорится в статье.
Во-вторых, Россия послала четкий сигнал Западу о том, что не собирается мириться с попытками Вашингтона насаждать другим странам свое мировоззрение. В-третьих, выступление Лаврова на пресс-конференции может серьезно пошатнуть позиции генсека ООН Антониу Гутерреша, который с каждым разом все меньше и меньше соответствует своему статусу.
«В последние два года запрос России в ООН о расследовании крупных инцидентов, связанных с американской биологической лабораторией на Украине и газопроводом "Северный поток", неоднократно отклонялся Гутеррешем на том основании, что он не имел права проводить расследование. На каждый запрос должен быть дан ответ», — говорится в статье.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не увидел изоляции российской делегации во главе с Лавровым в ООН. По его словам, во время итоговой конференции министра в зале не было свободных мест.