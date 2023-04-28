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NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев

Россия и мир
NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды поставил Запад на место во время двухдневного пребывания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где под его председательством проходило заседание Совета Безопасности. Об этом пишут эксперты китайского издания NetEase.

На пресс-конференции один и журналистов задал Лаврову вопрос на английском, однако дипломат, который в совершенстве знает язык, ответил труженику пера по-русски. Видимо, заметив недоумение на лице репортера, глава МИД РФ с иронией поинтересовался: «Вы удивлены, что я говорю по-русски?»

Однако настоящим «ударом» для США и их союзников стали слова Лаврова о том, что Россия готова использовать юани для уплаты своих членских взносов в ООН. По мнению министра, необходимо скорректировать некоторые международные обязательства Москвы перед теми объединениями, которые наносят ущерб интересам страны.

NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев

Как считают обозреватели, это стало ответом на недавнее решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В NetEase полагают, что оплата членского взноса в ООН в юанях — это хорошая идея, поскольку она серьезно подорвет доверие к американскому доллару.

«Членские взносы в ООН в юанях можно назвать стратегией одной стрелы и трех резных фигур. <...> Во-первых, это позволить подлить масла в огонь волны дедолларизации. В настоящее время страны по всему миру избавляются от доллара и используют местную валюту для расчетов, что пошатнуло основы американской гегемонии», — говорится в статье.

Во-вторых, Россия послала четкий сигнал Западу о том, что не собирается мириться с попытками Вашингтона насаждать другим странам свое мировоззрение. В-третьих, выступление Лаврова на пресс-конференции может серьезно пошатнуть позиции генсека ООН Антониу Гутерреша, который с каждым разом все меньше и меньше соответствует своему статусу.

NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев
«В последние два года запрос России в ООН о расследовании крупных инцидентов, связанных с американской биологической лабораторией на Украине и газопроводом "Северный поток", неоднократно отклонялся Гутеррешем на том основании, что он не имел права проводить расследование. На каждый запрос должен быть дан ответ», — говорится в статье.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не увидел изоляции российской делегации во главе с Лавровым в ООН. По его словам, во время итоговой конференции министра в зале не было свободных мест.

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