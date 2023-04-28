NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев

Однако настоящим «ударом» для США и их союзников стали слова Лаврова о том, что Россия готова использовать юани для уплаты своих членских взносов в ООН. По мнению министра, необходимо скорректировать некоторые международные обязательства Москвы перед теми объединениями, которые наносят ущерб интересам страны.