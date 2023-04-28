Визит подрядчиков Фонда капремонта закончился потопом для жителей одного из домов Петербурга

Из-за потопа жители дома почти сутки сидят без света. Журналисты «Невских новостей» пообщались с некоторыми из них. Как рассказал Александр Тутубалин, в момент потопа никого дома не оказалось. Семье пришлось звонить знакомым, чтобы они поднялись в квартиру и поставили тазы для воды.