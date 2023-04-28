Визит подрядчиков Фонда капремонта закончился потопом для жителей одного из домов Петербурга

Четыре этажа в доме на Камышовой улице в Петербурге затопило дождевой водой после визита подрядчиков Фонда капремонта (ФКР). Они разобрали перекрытия кровли, оставив ее без какой-либо защиты. Чтобы попасть на крышу, сотрудникам МЧС пришлось спиливать замки.
Из-за потопа жители дома почти сутки сидят без света. Журналисты «Невских новостей» пообщались с некоторыми из них. Как рассказал Александр Тутубалин, в момент потопа никого дома не оказалось. Семье пришлось звонить знакомым, чтобы они поднялись в квартиру и поставили тазы для воды.
«Как мы должны в таких условиях жить? Кто нам компенсирует ущерб?», — заявила председатель жилищного кооператива Галина Балябина, заявив о некомпетентности сотрудников фонда.
В ФКР рассказали, что с подрядчиком работают впервые. Его материальная ответственность прописана в договоре. Однако как именно строители намерены компенсировать ущерб, горожане пока мало себе представляют. Восстановление электроснабжения возможно только после просушки автоматов.
Горожане не раз просили губернатора Петербурга Александра Беглова обратить внимание на халатность коммунальщиков, из-за которых они то и дело остаются без воды или света. Смольный продолжает закрывать глаза на жалобы местных жителей.