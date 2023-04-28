Путин указал на главные приоритеты для парламента

Главными приоритетами для парламента должны быть мнение граждан и укрепление России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Он констатировал тот факт, что политические силы доказали свою зрелость. По его словам, это необходимо регулярно подтверждать упорным трудом.
Путин добавил, что главными для парламента должны быть «наказы людей» и укрепление страны.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о планах президента на майские праздники. По его словам, в графике главы государства в это время нет рабочих мероприятий.