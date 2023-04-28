Юрист Молчанов разъяснил нюансы нового закона о лишении приобретенного гражданства

Прежде всего, закон повлияет на людей с психологической точки зрения и станет неким предупреждением тем, кто только рассматривает вопрос о получении российского паспорта, заметил Молчанов. С другой стороны, человек, который согласится на такие условия, покажет серьезность намерений и примет ответственность, установленную на законодательном уровне.