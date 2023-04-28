Юрист Молчанов разъяснил нюансы нового закона о лишении приобретенного гражданства

За дискредитацию или публичное распространение заведомо ложной информации про ВС РФ, а также действия, угрожающие национальной безопасности страны, теперь будут лишать российского паспорта. Обновленный закон «О гражданстве» в пятницу, 28 апреля, подписал президент России Владимир Путин.
Как следует из документа, размещенного на портале правовой информации, мера коснется обладателей приобретенного гражданства, а не полученного по факту рождения. Всего в обновленной редакции перечислены свыше 60 статей уголовного кодекса, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность. Изменения вступят в силу через 180 дней.
Политический юрист Олег Молчанов не считает, что обновленная версия закона спровоцирует массовое лишение людей российского гражданства. Собеседник «Политики Сегодня» убежден, что к получению паспорта РФ люди подходят осознанно, особенно жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Если люди получили гражданство, люди не будут делать то, что приведет к его лишению, либо же это будут какие-то единичные случаи», — констатировал эксперт.
Прежде всего, закон повлияет на людей с психологической точки зрения и станет неким предупреждением тем, кто только рассматривает вопрос о получении российского паспорта, заметил Молчанов. С другой стороны, человек, который согласится на такие условия, покажет серьезность намерений и примет ответственность, установленную на законодательном уровне.
По мнению юриста, поправки направлены в том числе и на то, чтобы мигранты стремились находить работу в «легальном поле», а их работодатели платили налоги. Ведь по статистике, отметил Молчанов, абсолютное большинство приезжих граждан официально нигде не трудоустроены — работают «мимо экономики».
«Принятие этого закона может повлиять на то, что эти люди будут стремиться ассимилироваться в российском обществе, в том числе в языковом, культурном, историческом виде, потому что, действительно, в больших городах уже образовываются этнические анклавы, и многим коренным жителям России это не нравится. Там целый ряд мер, которые не допустят создания таких этнических районов, как Чайна-таун», — рассуждает собеседник «ПС».
Закон «О гражданстве» по инициативе Владимира Путина был внесен в парламент еще в конце 2021 года. В ноябре 2022-го президент предложил лишать гражданства за совершение преступлений или действий, угрожающих национальной безопасности страны.
В апреле прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить въезд на территорию государства тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа».
«Политика Сегодня» ранее писала, что народную артистку РФ Тамару Гвердцители призвали лишить российского гражданства. Соответствующее обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру направили общественники, подробности — в нашей статье.