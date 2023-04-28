Ветераны «Спартака» и «Ротора» растянут 80-метровую георгиевскую ленту на игре в Волгограде

Ветераны московского «Спартака» и волгоградского «Ротора» растянут гигантскую георгиевскую ленту перед ретро-матчем.
Ретро-матч Победы, посвященный игре московского «Спартака» и сталинградского «Динамо» в 1943 году, состоится в Волгограде 1 мая. Об этом проинформировала пресс-служба РФС.
Перед матчем на «Волгоград Арене» команды растянут 80-метровую георгиевскую ленту. В составе «Динамо» на поле выйдут ветераны «Ротора». За «Спартак» в Волгограде сыграют легенды красно-белых. Ретро-матч, первый удар по мячу в котором нанесет олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, начнется в 20 часов по московскому времени.