Парламент США намерен раскрыть количество американских войск на Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил резолюцию, которая обяжет президента Джо Байдена обнародовать информацию о том, сколько американских военнослужащих находятся в данный момент на Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
За инициативу выступили 22 конгрессмена, против — 20 представителей комитета нижней палаты парламента. Для утверждения осталось только получить большинство от полного состава Палаты представителей.
Причина, по которой народные избранники заинтересовались секретными данными, состоит в том, что администрация президента неоднократно заявляла, что на Украине нет и не может быть американского военного контингента. Однако утекшие недавно в Сеть конфиденциальные сведения Пентагона говорят об обратном.
В случае, если Палата представителей проголосует за инициативу, то у главы американского военного ведомства Ллойда Остина не останется выбора, кроме как представить соответствующие документы парламентариям.