Парламент США намерен раскрыть количество американских войск на Украине

Причина, по которой народные избранники заинтересовались секретными данными, состоит в том, что администрация президента неоднократно заявляла, что на Украине нет и не может быть американского военного контингента. Однако утекшие недавно в Сеть конфиденциальные сведения Пентагона говорят об обратном.