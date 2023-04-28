«Вряд ли доживет». Администрация Байдена устроила сговор и скрывает его состояние

Опросы показывают, что большинство американских избирателей сомневается, сможет ли Джо Байден грамотно управлять ядерной державой, участвующей в военном конфликте, в 86 лет. Эту тему «ненавидят» в Белом доме и пытаются отмахнуться от резонного беспокойства американцев, отмечают журналисты издания Axios.
Некоторые политики-республиканцы прямо заявили, что Байден может не дожить до второго срока.
«Я думаю, что он вряд ли доживет до 86 лет», – заявила кандидат в президенты Никии Хейли в интервью Fox News.
Действия администрации Байдена подтверждают, что президент США явно не справляется с обязанностями: так, его редко ставят в импровизационную обстановку и оберегают от критических вопросов журналистов, отмечает Axios. Поэтому людям за пределами узкого круга общения президента трудно оценить его реальную профпригодность.
Некоторые помощники Байдена сравнивали Байдена со «стареющим королем»: у него сплоченная дворцовая охрана из давних помощников, чья работа – защищать его и оберегать от рисков, подчеркивают журналисты. Примечательно, что за время президентства Байден ни разу не давал интервью New York Times, Washington Post или Wall Street Journal – это первый подобный прецедент за последние десятилетия.
Даже многие члены Демпартии опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы снова избираться, пишет NYT. В случае его внезапной кончины президентские полномочия перейдут вице-президенту Камале Харрис.
«Кураторы заставляют»
Байден все время выступает в темных очках на публике «не потому, что это круто», отмечает журналист Бак Секстон, а потому, что его заставляют кураторы – так избиратели не увидят его «усталые, пустые» глаза и старое лицо.
«Так работает оптика», – констатирует Секстон в Twitter.
Журналисты также подозревают администрацию Байдена в сговоре с прессой, поддерживающей демократов: шпаргалка президента во время последней пресс-конференции показала, что 80-летний политик уже знал, какие вопросы ему зададут.
Кроме того, Байден попал в очередной конфуз, когда пятилетний мальчик спросил у него, сколько у демократа внуков – президент США насчитал пятерых вместо семи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома вышла из себя после вопросов журналистов о шпаргалках для Байдена. Подробнее – в нашей статье.