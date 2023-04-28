«Вряд ли доживет». Администрация Байдена устроила сговор и скрывает его состояние

Некоторые помощники Байдена сравнивали Байдена со «стареющим королем»: у него сплоченная дворцовая охрана из давних помощников, чья работа – защищать его и оберегать от рисков, подчеркивают журналисты. Примечательно, что за время президентства Байден ни разу не давал интервью New York Times, Washington Post или Wall Street Journal – это первый подобный прецедент за последние десятилетия.