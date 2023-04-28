Сербский лидер Вучич счел преждевременным вопрос о «его захоронении»

Президент Сербии Александр Вучич считает, его пока рано хоронить. Об этом заявил сам политик.
Глава государства прокомментировал слухи об ухудшении состояния его здоровья. Политик отметил, что его пока рано хоронить.
«Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром», – возмутился политик.
Напомним, что недавно в СМИ появились слухи о госпитализации президента. Однако данные не соответствовали действительности. Затем сам Александр Вучич подтвердил, что его не госпитализировали.