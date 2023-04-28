Метеорит пробил крышу дома в Германии

Небольшой метеорит упал в северной части Германии и пробил крышу одного из зданий. Информацию подтвердил представитель Германского аэрокосмического центра.
Метеорит размером с теннисный мяч упал в Эльмсхорне на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Соответствующую информацию опубликовано издание Bild.
Представитель аэрокосмического центра отметил, что такое явление — редкость. Нечто подобное произошло на территории Германии в 2002 году. Тогда падение зафиксировали около замка Нойшванштайн в Баварии.