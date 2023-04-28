«Русская весна» сообщила о гибели несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского под Кременной

Украинец Александр Бондаренко, который рассматривался на пост пресс-секретаря главы государства, погиб в боях. Об этом написал Telegram-канал «Русская весна».
Согласно полученной информации, Бондаренко погиб под Кременной. В 2021 году он рассматривался в качестве пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского. Также известно, что погибший с 2007 по 2011 год работал в украинской редакции BBC.
Ранее стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова и ее коллега из Чехии Петр Павел прибыли в Киев. Политики провели переговоры с Владимиром Зеленским.