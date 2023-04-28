Крупнейший агрегатор событий ЯRUS составил топ-5 мероприятий в День Весны и Труда

Тематические мероприятия проходят по всей России в День Весны и Труда. Крупнейший агрегатор событий социальной сети ЯRUS представил самые яркие и необычные программы 1 мая.
Фестиваль ледоколов откроет туристический сезон в Санкт-Петербурге. В течение трех дней с 29 апреля по 1 мая на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы ледоколы «Капитан Зарубин», «Владивосток» и «Капитан Сорокин». Также у всех желающих есть возможность посетить Национальный парк «Угра» в Калужской области. Именно там в крупнейшем арт-парке в мире «Никола-Ленивец» можно увидеть уникальные мастерские и общественные пространства.
Все желающие смогут открыть для себя сказки в интерпретации проекта ArtWeek в Новосибирске. Гости мероприятия совершат путешествие между разными культурами на пересечении классического современного искусств. Праздничное настроение также подарит благотворительная концертная программа «Мир, труд, джаз» в Новокузнецке. В Тюмени состоится мероприятие «На улице май, с песней встречай», которое порадует гостей на безвозмездной основе.
В социальной сети ЯRUS можно найти любое мероприятие — от театральных постановок для детей до спортивных матчей и ресторанных вечеров. Ежедневно пользователи могут увидеть в приложении около 30 тыс. событий в 900 городах России.