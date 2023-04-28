Крупнейший агрегатор событий ЯRUS составил топ-5 мероприятий в День Весны и Труда

Фестиваль ледоколов откроет туристический сезон в Санкт-Петербурге. В течение трех дней с 29 апреля по 1 мая на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы ледоколы «Капитан Зарубин», «Владивосток» и «Капитан Сорокин». Также у всех желающих есть возможность посетить Национальный парк «Угра» в Калужской области. Именно там в крупнейшем арт-парке в мире «Никола-Ленивец» можно увидеть уникальные мастерские и общественные пространства.