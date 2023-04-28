Эксперт Насонов объяснил высокую эффективность новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации

Роман Насонов отметил, что для поражения укрепленных позиций и складов боеприпасов ВСУ российским самолетам не нужно заходить в зону воздействия вражеского ПВО. Бомба весом до полутора тонн после сброса сама спланирует точно в цель, резюмировал эксперт.