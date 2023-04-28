Эксперт Насонов объяснил высокую эффективность новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации

Новая тактика ВКС РФ в зоне спецоперации по защите Донбасса позволяет наносить мощное огневое поражение украинским националистам с помощью планирующих авиабомб и уже поставила неприятеля в тупик. Об этом заявил военный аналитик Роман Насонов в интервью РИАМО.
«С возникновением более эффективного вида боеприпасов… получается достичь огромного эффекта за счет того, что точность их попадания крайне высока», — объяснил руководитель холдинга структур безопасности «Русь».
Роман Насонов отметил, что для поражения укрепленных позиций и складов боеприпасов ВСУ российским самолетам не нужно заходить в зону воздействия вражеского ПВО. Бомба весом до полутора тонн после сброса сама спланирует точно в цель, резюмировал эксперт.