Система «Мертвая рука» не дает покоя. Попытка США лишить РФ удара возмездия обречена на провал

Авторы проекта предлагают утвердить гарантию того, что использование ядерного оружия вне зависимости от того, какие события произойдут в будущем, будет контролироваться человеком, а не роботом. Так как, по мнению конгрессменов, сама идея того, что за ядерный ответ может отвечать искусственный интеллект, является «безрассудной и опасной».