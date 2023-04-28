Система «Мертвая рука» не дает покоя. Попытка США лишить РФ удара возмездия обречена на провал

Вашингтон действует «нахально, нагло и цинично», стремясь отсечь России «Мертвую руку» и лишить ее таким образом возможности гарантированно нанести удар возмездия в случае ядерной атаки.
Такое мнение в беседе с изданием «Аргументы и факты» высказал военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин, комментируя американский законопроект о запрете применения ядерного оружия искусственным интеллектом. Ранее этот законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса США.
Авторы проекта предлагают утвердить гарантию того, что использование ядерного оружия вне зависимости от того, какие события произойдут в будущем, будет контролироваться человеком, а не роботом. Так как, по мнению конгрессменов, сама идея того, что за ядерный ответ может отвечать искусственный интеллект, является «безрассудной и опасной».
Как заявил по этому поводу Виктор Литовкин, при помощи этого закона Соединенные Штаты надеются лишить Россию возможности нанести удар возмездия, используя системы «Мертвая рука» или «Периметр».
Данный автоматизированный комплекс предназначен специально для того, чтобы в случае, если по какой-то причине управлять ответным ударом не смогут три ответственных за приказ о его нанесении человека – президент, министр обороны и глава Генштаба – удар, тем не менее, был бы нанесен.
«[В это случае] командная ракета вылетит из своей шахты, пролетит над территорией страны, подаст сигнал всем оставшимся после ударов США ядерным силам РФ, и поднимет в небо межконтинентальные ракеты, которые нанесут по США смертельный удар», – объяснил Литовкин принцип действия системы «Периметр».
А во всех других случаях, по его словам, использование искусственного интеллекта для нанесения удара ядерным оружием, конечно, недопустимо. И подобные решения должны оставаться за человеком.
Соединенные Штаты, добавил Литовкин, до сих пор убеждены, что американское законодательство обязательно к исполнению всеми остальными странами в мире, и те государства, которые его нарушают, должны быть наказаны.
Именно поэтому в Вашингтоне считают, что принятый в США закон о запрете использовать искусственный интеллект для нанесения ответного ядерного удара, обяжет все другие ядерные страны мира следовать ему, и тем самым американцы обезопасят себя от удара возмездия. Эта убежденность, подчеркнул Литовкин, является совершенно нахальной, наглой и циничной.