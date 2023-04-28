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WP: переданные Киеву западные истребители МиГ-29 не смогут противостоять российским самолетам

Армия
WP: переданные Киеву западные истребители МиГ-29 не смогут противостоять российским самолетам

Польша и Словакия поставляет украинской армии истребители МиГ-29. Однако они бессильны перед авиацией ВКС РФ, пишет издание The Washington Post (WP).

«Эти истребители, впервые введенные в эксплуатацию в начале 1980-х годов, они не могут превзойти российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами», — отметили обозреватели WP.

Аналитики подчеркнули, что советские МиГ-29, которые есть на вооружении у ВСУ, не смогут противостоять российским Су-34 и Су-35. Последние оснащены дальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» и эффективными бортовыми радарами.

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