WP: переданные Киеву западные истребители МиГ-29 не смогут противостоять российским самолетам

Польша и Словакия поставляет украинской армии истребители МиГ-29. Однако они бессильны перед авиацией ВКС РФ, пишет издание The Washington Post (WP).
«Эти истребители, впервые введенные в эксплуатацию в начале 1980-х годов, они не могут превзойти российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами», — отметили обозреватели WP.
Аналитики подчеркнули, что советские МиГ-29, которые есть на вооружении у ВСУ, не смогут противостоять российским Су-34 и Су-35. Последние оснащены дальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» и эффективными бортовыми радарами.