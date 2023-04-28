WP: переданные Киеву западные истребители МиГ-29 не смогут противостоять российским самолетам

Аналитики подчеркнули, что советские МиГ-29, которые есть на вооружении у ВСУ, не смогут противостоять российским Су-34 и Су-35. Последние оснащены дальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» и эффективными бортовыми радарами.