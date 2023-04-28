Патриарх Кирилл лишил сана запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева

Ограничение было возложено из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора столицы протоиерея Александра Агейкина. Андрея Кураева не остановила даже скорбь жены и детей священнослужителя в день его кончины. Подобное деяние было охарактеризовано как безнравственное и циничное.