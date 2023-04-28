Патриарх Кирилл лишил сана запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев был лишен сана по указу епископа Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ограничение было возложено из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора столицы протоиерея Александра Агейкина. Андрея Кураева не остановила даже скорбь жены и детей священнослужителя в день его кончины. Подобное деяние было охарактеризовано как безнравственное и циничное.
Патриарх Кирилл признал публичным оскорблением памяти протоиерея своеобразный «некролог», который Кураев протодиакон оставил в своем ЖЖ Кураев в день смерти священнослужителя.