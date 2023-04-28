Sankei Shimbun: Япония намерена организовать в Польше обучение саперов ВСУ

Правительство Японии рассматривает возможность отправки в июле в Польшу специалистов, которые займутся обучением украинских военнослужащих саперному делу, сообщает издание Sankei Shimbun.
Отмечается, что организация тренировочного процесса на территории Польши возложена на Японское агентство международного сотрудничества. Также Токио планирует привлечь для обучения украинских саперов экспертов по минному делу из Камбоджи.
Ранее сообщалось, что ВСУ недавно получили из Японии установки ALIS, при помощи которых можно обнаруживать мины с высокой степенью точности. Эти же японские установки активно используются и в Камбодже, пишет Sankei Shimbun.