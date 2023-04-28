В Финляндии назвали особым решение суда о возобновлении рейсов «Аллегро»

В Хельсинки оценили решение московского арбитражного суда, обязавшего финского железнодорожного оператора VR возобновить рейсы «Аллегро». Министр республики по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен подчеркнула, действия РФ «носят особый характер».
«Но такие решения не имеют значения в Финляндии», — приводит слова Туппурайнен издание Yle.
Представители VR отказались комментировать эту тему, отметив, что московская инстанция не обладает юрисдикцией в вопросе договоров между сторонами, передает РБК.
В конце марта прошлого года между Петербургом и Хельсинки перестал курсировать поезд «Аллегро» — совместный проект VR и РЖД. Российская компания обратилась в суд с требованием признать незаконными действия финского перевозчика, летом сообщившего о списании составов, оставшихся на территории республики.
В РЖД призвали обязать VR не нарушать условия договора, а в случае неисполнения решения суда — взыскать с организации 10 млн руб. Решение по иску было вынесено 26 апреля.