В Финляндии назвали особым решение суда о возобновлении рейсов «Аллегро»

В конце марта прошлого года между Петербургом и Хельсинки перестал курсировать поезд «Аллегро» — совместный проект VR и РЖД. Российская компания обратилась в суд с требованием признать незаконными действия финского перевозчика, летом сообщившего о списании составов, оставшихся на территории республики.