Главред итальянской газеты Травальо назвал клоунадой конференцию в Риме по Украине

Травальо подчеркнул, что западные страны продолжают разрушать украинское государство, а в Европе организовывают конференции по разделу зон влияния в бывшей советской республике. Уничтожение Украины продолжится до тех пор, пока кто-то не решит сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса, заключил главный редактор газеты.