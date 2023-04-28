Прошедшая в Риме встреча по вопросам восстановления Украины превратилась в клоунаду. Такое неприятное для Киева заявление сделал главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
По словам эксперта, это позорно — организовать мероприятие по восстановлению страны и в то же время продолжать отправлять туда оружие для дальнейших разрушений.
«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор!» — возмутился журналист.
Травальо подчеркнул, что западные страны продолжают разрушать украинское государство, а в Европе организовывают конференции по разделу зон влияния в бывшей советской республике. Уничтожение Украины продолжится до тех пор, пока кто-то не решит сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса, заключил главный редактор газеты.
Ранее сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мелони призвала ускорить процесс принятия Украины в состав Европейского союза. По ее словам, Киев необходимо «наградить за борьбу» с Москвой.