Отчеты о розыске убийц девятерых граждан КНР в Центральноафриканской Республике переданы китайскому руководству, бандиты были найдены. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Журналист The New York Times попросил предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать убийство девятерых китайцев в ЦАР, добавив, что ЦРУ пытается возложить ответственность за случившееся на бойцов ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, «музыканты» принимали непосредственное участие в розыске бандитов, убивших граждан КНР.
«Все отчеты о розыске убийц девятерых граждан Китая переданы китайскому руководству. Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК "Вагнер" оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов. Бандиты были найдены, вещественные доказательства были найдены, и человек, который остался в живых, сознался в содеянном. Поэтому здесь обсуждать нечего», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Предприниматель сравнил попытки ЦРУ переложить ответственность за убийство китайцев на ЧВК «Вагнер» с обвинениями президента США Джо Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис, подчеркнув их бессмысленность. Он также посоветовал журналистам более не задавать провокационных вопросов, которые носят хамский характер.