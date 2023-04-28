Пригожин резко отреагировал на попытку ЦРУ переложить ответственность за смерть граждан КНР в ЦАР на ЧВК «Вагнер»

Предприниматель сравнил попытки ЦРУ переложить ответственность за убийство китайцев на ЧВК «Вагнер» с обвинениями президента США Джо Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис, подчеркнув их бессмысленность. Он также посоветовал журналистам более не задавать провокационных вопросов, которые носят хамский характер.